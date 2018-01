TV digital facilitará controle do conteúdo para crianças A regulamentação da TV digital abre a possibilidade de facilitar o controle dos pais sobre a programação. A avaliação é do diretor do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação do Ministério da Justiça, José Elias Romão. A classificação indicativa vincula faixa etária e faixa horária para informar que programas não são recomendados para cada idade. Isso poderia ser controlado de maneira mais fácil com novas tecnologias. "Essa vinculação é necessária hoje por que não há nas TVs brasileiras um dispositivo de bloqueio que permita aos pais selecionar os canais ou os conteúdos que chegam", explica. Caso a TV digital tenha dispositivos de bloqueio, essa relação necessária entre faixa horária e faixa etária pode deixar de existir, pois os pais poderão bloquear a exibição da programação que desejaram. Romão afirma ainda que a nova classificação indicativa, cuja publicação está prevista para a próxima semana, está preparada para o modelo de TV. "A classificação tal com se apresenta hoje está preparada para as inovações tecnológicas". Novos critérios da classificação estão sendo discutidos em seminário em Brasília. Uma das novidades do novo sistema é a indicação de "especialmente recomendado para crianças e adolescentes", que será exibido antes de programas que tenham conteúdos considerados positivos para essas faixas etárias. Também serão exibidos, a partir de agora, símbolos padronizados com a recomendação da idade ideal para assistir aos programas e filmes.