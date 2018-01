TV digital: Furlan diz que Lula tomará decisão em breve O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse hoje, ao sair da Câmara dos Deputados, que o prazo para a escolha do padrão de TV digital a ser implantado no Brasil ficará a critério do presidente Lula. "Acredito que o processo está sendo muito bem conduzido e que brevemente nós teremos uma decisão com a incorporação de tecnologia, com investimentos e, ao mesmo tempo, um melhor serviço para o usuário", disse. Segundo Furlan, o objetivo da negociação promovida pelo governo brasileiro com representantes dos grupos detentores dos três padrões de TV digital - japoneses, norte-americanos e europeus - é o de, além de obter a melhor tecnologia, motorizar a produção no Brasil, a geração de empregos, a absorção de tecnologia e o incremento das exportações brasileiras. Semicondutores Furlan também afirmou, por exemplo, que a instalação de uma fábrica de semicondutores no Brasil, que o governo exige do grupo estrangeiro cujo padrão de TV digital for implantado,não é necessariamente para a montagem de aparelhos de TV digital, mas um dos pilares da política industrial e tecnológica nacional. "Os componentes eletrônicos produzidos nesta fábrica podem ser usados em diversos segmentos da atividade produtiva, como na fabricação de celulares, aparelhos de som e de televisão (analógica)." O ministro acrescentou que a instalação da fábrica de semicondutores é um dos quatro pilares da política industrial e tecnológica brasileira, já que o Brasil é quase integralmente dependente da importação desses componentes. Furlan disse ainda que o projeto de instalação de outra fábrica de semicondutores, já em andamento em Minas Gerais, também está de acordo com a política industrial brasileira e que pode até fazer parte do processo de negociação da TV digital. Furlan informou que a localização da fábrica estrangeira, exigida pelo governo nas negociações, será uma decisão do grupo empresarial que vier a instalá-la.