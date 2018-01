TV digital: japoneses virão ao Brasil no dia 29 O governo brasileiro aguarda para o dia 29 deste mês a vinda dos ministros japoneses da Economia, Negócios e Indústria, Toshihiro Nikai, e do Interior e Comunicação, Heizo Takenaka, para selar a escolha pelo padrão japonês de TV digital. Também nesta data o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá assinar o decreto presidencial com as regras de transição do sistema analógico para o digital. As primeiras transmissões comerciais com qualidade digital devem ocorrer no próximo ano. Os ministros do Japão serão precedidos por uma comitiva de técnicos do governo de Tóquio, que chega ao Brasil no dia 21 para detalhar juntamente com o governo brasileiro os termos do acordo de cooperação técnica, científica, industrial e econômica. Esse acordo, segundo uma fonte do governo, deverá trazer alguns avanços em relação ao memorando de entendimento assinado em abril, no Japão, entre os governos dos dois países, principalmente em relação aos estudos de viabilidade para a instalação no Brasil de uma fábrica de semicondutores, que são chips usados nos televisores digitais. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse que o governo não cogitou adiar para o próximo ano a decisão sobre o padrão de TV digital, como foi proposto segunda-feira pelo ministro da Cultura, Gilberto Gil, e apoiado na terça-feira pelos representantes do padrão europeu, que ainda acreditavam na competitividade de suas propostas. "A posição do ministro Gilberto Gil é uma posição pessoal, não é uma posição do governo", disse Costa. "O governo não fez qualquer manifestação nesse sentido", acrescentou. Quando Gil sugeriu que a decisão fosse adiada, ele argumentou que seria para evitar pressões eleitorais, já que este é um ano de eleição. Hélio Costa, por sua vez, nega que esse tipo de pressão esteja influenciando o processo de escolha. "Eu não gosto muito dessa teoria, meio Brasil do passado, que deixa as coisas para o depois de: depois do Natal, depois do carnaval, depois da Semana Santa, depois da Copa do Mundo... E aí não acontece nada", afirmou Costa. Ele esclareceu que os sucessivos adiamentos na data da escolha do padrão de TV digital se devem a acertos em documentos ou à necessidade de dar prosseguimento às negociações em torno do assunto. "As prorrogações nunca foram em vão; sempre responderam a uma necessidade estratégica", afirmou. A primeira data para o anúncio seria no dia 10 de fevereiro, que foi adiada inicialmente por um mês e assim sucessivamente. Compensações A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, chegou a falar em 30 de junho e, mais recentemente, o governo dependia de encontrar uma janela na agenda dos japoneses. Juntamente com a carta enviada pelo Itamaraty ao governo do Japão, há duas semanas, convidando as autoridades japonesas para virem ao Brasil, o Palácio do Planalto encaminhou também uma série de perguntas sobre as contrapartidas oferecidas pelos detentores do padrão japonês de TV digital. O Brasil quer saber, por exemplo, como será a transferência de tecnologia e como se darão os investimentos do Banco Japonês nas inovações dos parques industrial e tecnológico brasileiros. A instituição japonesa teria uma linha de crédito de US$ 500 milhões. O governo brasileiro quer que fique claro também como serão absorvidas, no padrão japonês, as pesquisas feitas no Brasil.