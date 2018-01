TV digital: Lula ampliou horizontes da escolha, diz ministro O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse há pouco que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está promovendo, estrategicamente, no processo de escolha do padrão da TV digital no Brasil, todas as possibilidades de conversas sobre as transferências de tecnologia para o Brasil. Essa é a interpretação que o ministro dá para a afirmação feita na semana passada pelo presidente de que o processo de definição do padrão deve ser feito com muita calma e que cada passo precisa ser medido. Na semana passada, ao voltar de viagem que fez a Tóquio para negociar com o governo japonês contrapartidas a uma eventual escolha do padrão japonês de TV digital, Hélio Costa deu a entender que as negociações já estavam encerradas e que o Brasil havia feito a escolha do sistema nipônico. Há pouco, o ministro afirmou: "O que eu disse, ao voltar do Japão, é que temos dado ao presidente todos os instrumentos e que cabe a ele a decisão." Costa se declarou satisfeito com as negociações realizadas no Japão. "Nós estamos satisfeitos com o que aconteceu no Japão, com as propostas que fizemos e os acordos que firmamos. E o presidente manifestou essa mesma impressão que nós tivemos", afirmou o ministro. No Japão, foi assinado um memorando de entendimento entre os dois países, mas os japoneses não assumiram um compromisso formal de instalar no Brasil uma fábrica de semicondutores (chips utilizados em televisores digitais). "Agora, se, estrategicamente, ele (Lula) quer abrir ou continuar conversações, acho perfeitamente natural que ele faça isso", afirmou, referindo-se à declaração do presidente de que o Brasil vai negociar com representantes dos detentores de TV digital também da Europa e dos Estados Unidos. A União Européia já convidou o governo brasileiro a enviar representantes à Europa para a assinatura de um compromisso europeu de instalação de uma fábrica de semicondutores no Brasil. Questionado se a estratégia do presidente Lula não implicaria também fazer o anúncio do padrão digital após a viagem que fará no fim de maio a Viena (Áustria), onde participará da reunião de cúpula dos países da América Latina e Caribe com os da União Européia, Costa respondeu: "Se vai esperar, ou se não vai, o presidente é que vai decidir. O presidente desautorizou, pelo menos na minha frente, qualquer insinuação de que ele estaria indo à Europa para fazer negociações sobre TV digital."