TV digital móvel se destacou! Em um ano com pouca demanda pela TV digital, o que mais se destacou foi a mobilidade. Até o fim do ano, segundo a Eletros, devem ser vendidos 180 mil celulares com TV – o produto mais popular no novo sistema até agora – e 100 mil receptores USB, que permitem assistir à TV no notebook. A tecnologia usada para a TV digital móvel é a one-seg, que possibilita assistir a imagens em baixa definição – para telas pequenas – e em movimento. Em testes do ‘Link’ (http://tinyurl.com/tvmovel), o sinal se mostrou estável. Segundo o diretor de Terminais da Vivo, Hilton Mendes, o número de aparelhos com TV vendidos até agora ainda é pequeno, mas já mostra uma tendência. "O fato de o celular ter vendido mais mostra que as pessoas preferiram uma tecnologia que não existia antes. Na TV ‘fixa’, embora agora haja alta definição, as pessoas já assistiam em casa." A radialista Bruna Ruiz, de 21 anos, está satisfeita com seu celular da Semp Toshiba com TV. "Não falha. Assisto ao telejornal no ônibus enquanto vou para o trabalho. Só escondo na bolsa para não ser assaltada." Outros receptores móveis também se destacam. Os USB, que no ano passado custavam R$ 350, hoje saem a R$ 100. Lojas de som automotivo também dizem que cresce o número de pessoas que instalam receptores, ligados a minitelas de LCD, em carros. Na paulistana Leandrini, por exemplo, são 40 por mês. O administrador de empresas Ferdinando Tafarello, de 31 anos, instalou há dois meses um receptor no seu Vectra. "Quando levo a namorada ao shopping, fico no estacionamento assistindo a filmes enquanto ela compra."