TV digital: norte-americanos descartam promessas ´falsas´ Uma fonte ligada ao padrão americano de TV digital (ATSC) informou, há pouco, que o governo dos Estados Unidos não fará nenhuma promessa ao governo brasileiro quanto à instalação, no País, de uma fábrica de semicondutores (chips para televisores). "Não estamos fazendo promessas que não possamos cumprir", disse a fonte. Hoje, mais cedo, o representante do governo americano na discussão sobre a implantação da TV digital no Brasil, embaixador David Gross, disse que essa é uma decisão que compete ao setor privado. Os americanos, segundo a mesma fonte, estão negociando com o governo brasileiro de forma conservadora, sem a intenção de impor condições. A avaliação dos detentores do ATSC é de que o mercado brasileiro e de outros países das Américas vai demandar outro tipo de fábrica, como de televisores e de aparelhos conversores de sinais digitais em analógicos. O mercado de conversores somente no Brasil é avaliado em US$ 6 bilhões, considerando que esse aparelho poderá ter um custo entre US$ 50 e US$ 100. Somado a isso, há o mercado dos Estados Unidos, cuja previsão de consumo é 34 milhões de televisores em 2007. De acordo com os americanos, uma fábrica de semicondutores, como quer o governo brasileiro, só é atrativa se produzir, além de chips para televisão, semicondutores para celulares e computadores. Na avaliação dessa fonte, a decisão do governo brasileiro está próxima, mas "o jogo ainda não terminou".