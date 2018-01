TV digital: proposta é "mirabolante" e de "última hora", diz Costa Na semana passada, a empresa franco-italiana ST Microeletronics enviou uma carta ao governo brasileiro, na qual demonstra interesse de se instalar no País. Segundo Costa, que já deixou claro sua simpatia pelo padrão japonês, os detentores do padrão americano de TV digital "foram muito mais honestos e sinceros" porque disseram que não poderiam atender a todas as exigências técnicas do governo brasileiro neste momento. "Eu estou mais para acreditar nos honestos do que naqueles que fazem propostas mirabolantes de última hora", disse há pouco ao chegar ao Ministério. Costa continua insistindo na idéia de que o padrão europeu precisa de adaptações técnicas para atender às exigências do governo brasileiro, mesmo que venha a ser confirmada a instalação, por indústrias européias, de uma fábrica de semicondutores no Brasil. "Eles vão ter que fazer uma adaptação no sistema deles. Eles vão ter que atender às nossas especificações", afirmou. Segundo Costa, o sistema europeu não está preparado para oferecer televisão digital em alta definição, com mobilidade e portabilidade, no canal de 6 megahertz, como quer o Brasil. "Nossa preocupação é que o Brasil possa ter televisão aberta, com um sistema de modulação (transmissão de sinais) que atenda a essa dificuldade que nós temos. Qualquer dos modelos que atender a essa situação técnica, para mim está bom", disse. Ele ressalta, no entanto, que a instalação da fábrica é uma possibilidade que tem de ser explorada. O governo brasileiro vinha tratando do assunto com os detentores do padrão japonês e agora também com os europeus. Costa disse que ainda não se falou, nas negociações, em valores para a instalação da fábrica, mas que uma indústria dessas exige um investimento de US$ 2 bilhões a US$ 3 bilhões. Na semana passada vencia o prazo para a escolha do padrão de TV digital que será adotado no Brasil, mas foi adiado por tempo indeterminado a pedido dos nove ministros que compõem o Comitê de Desenvolvimento do Sistema Brasileiro de TV digital. Costa disse esperar que a decisão saia ainda neste mês. "Os entendimentos estão indo tão bem que já despertaram até o interesse dos europeus". Fazem parte da coalizão que defende o modelo europeu as empresas Nokia, Philips, Siemens, Roch & Schwarz, STM e Thales. Do lado japonês, estão a Panasonic, Sony, Semp Toshiba e NEC.