TV digital: STM apresenta proposta de fábrica na semana que vem O representante da ST Microelectronics no Brasil, Ricardo Tortorella, disse há pouco que, até a próxima semana, será detalhada uma proposta a ser apresentada ao governo brasileiro sobre a eventual instalação de uma fábrica de semicondutores no País. "O pessoal da União Européia está trabalhando nisso, e acreditamos que, na semana que vem, teremos condições de abrir a proposta", afirmou Tortorella, após participar de uma reunião no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior sobre o padrão de TV digital a ser adotado pelo País. Tortorella disse que a proposta da STM será apresentada em conjunto com a oferta que a União Européia se comprometeu a fazer ao governo brasileiro, envolvendo investimentos no País, dentro do processo de escolha do padrão de TV digital. Esta é a segunda reunião com representantes do governo de que a STM participa. Segundo Tortorella, ainda não foi marcado novo encontro.