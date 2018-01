TV Digital terá recursos para pesquisa e desenvolvimento

Os investimentos em projetos científicos no País somarão mais de 400 milhões de reais este ano, com recursos sendo aplicados em áreas que variam de agricultura familiar à TV digital. Os projetos voltados especificamente ao estudo científico-acadêmico terão recursos de 100 milhões de reais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). As ações focadas no desenvolvimento de micro e pequenas empresas, saúde, pesquisa com animais, TV Digital e agricultura familiar receberão R$ 331 milhões, provenientes da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), informou a Agência Brasil na noite de quarta-feira. O volume de recursos foi informado pelo ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, que se reuniu na véspera com os presidentes do CNPq e da Finep, divulgou a agência. Os editais para concorrer aos recursos são diferentes nas duas instituições. As propostas relacionadas à área de conhecimento tecnológico do CNPq só podem ser enviadas pelo site do CNPq entre 15 de agosto e 27 de setembro. Já as propostas para a Finep podem ser enviadas até 15 de setembro por meio do site da entidade. Apesar de não ter data definida, o resultado da seleção, pode sair no início do mês de novembro, informou a agência.