TV digital: UE promete ampla oferta para o governo A União Européia (UE) pretende apresentar na próxima semana uma "ampla oferta" ao governo brasileiro para tentar emplacar o padrão de TV digital europeu. Ontem, o embaixador da UE no Brasil, João Pacheco, encaminhou à ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, uma carta em que reafirma "a firme intenção" de contribuir para a criação de uma indústria de semicondutores no País. A proposta dos europeus, segundo a carta, incluiria investimentos do setor privado, financiamentos do Banco Europeu de Investimentos e dos Estados membros da União Européia, além de apoio a parcerias em pesquisa e desenvolvimento. Segundo o embaixador, o objetivo é apoiar o desenvolvimento da base de conhecimento e da capacidade produtiva do Brasil na área de semicondutores, que são chips usados em televisores mais modernos, como os digitais. A instalação de uma fábrica desse componente tem sido apresentada pelo governo brasileiro como condição essencial para escolha do padrão de TV digital a ser adotado no País. Com a oferta, os europeus aumentaram seu cacife no processo de negociação com o governo. Seus rivais diretos nessa disputa, os japoneses, têm o favorecimento do ministro das Comunicações, Hélio Costa, mas até agora só concordaram em fazer um estudo de viabilidade sobre a implantação de uma fábrica de semicondutores do País. Na carta encaminhada a Dilma, o embaixador europeu afirma que a Comissão Européia mantém atualmente discussões com a indústria e com membros da UE para preparar essa oferta. Na terça-feira, Costa disse que o governo espera um compromisso governamental e não só uma proposta da iniciativa privada em relação à indústria de componentes. Na semana passada, a empresa franco-italiana ST Microelectronics manifestou ao governo brasileiro interesse em estudar a implantação de uma fábrica de semicondutores no País. Hoje, o responsável pela STM no Brasil, Ricardo Tortorella, esteve no Palácio do Planalto e, na saída, disse que a empresa iniciou uma discussão com o governo brasileiro sobre eventuais incentivos para atrair a companhia a se instalar no Brasil. A STM integra a coalizão de indústrias que apóia o padrão europeu de TV digital. Segundo Tortorella, hoje haverá uma nova reunião com técnicos do governo para definir um plano de ação de investimentos no País. O executivo foi recebido ontem pelos ministros da Casa Civil, Dilma Rousseff, das Comunicações, Hélio Costa, da Fazenda, Antonio Palocci, e do Desenvolvimento Indústria e Comércio, Luiz Fernando Furlan. Apesar de achar que a decisão não sairá nos próximos dias, Tortorella disse que há urgência na definição do plano de investimentos. "Temos de ser rápidos", afirmou. Segundo ele, está em curso um estudo para saber se a instalação da fábrica de semicondutores no País é viável ou não. Ele procurou não vincular a proposta da fábrica à escolha do padrão europeu. "A gente continua discutindo, mas os níveis de investimentos poderão ser diferentes", disse.