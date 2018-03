TV do Rio fecha após suspeita de ligação com milícias Não completou uma semana a nova TV Comunitária de Rio das Pedras, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, que serviu de berço às milícias que hoje já se espalharam por diversas regiões. O noticiário da imprensa carioca relacionando a TV com os milicianos levou o presidente da Associação dos Moradores e Amigos de Rio das Pedras (AMARP), Jorge Alberto Moreth, o Beto Bomba, a determinar o fechamento do canal 28, instalado em sala cedida pela associação. "Não tenho apoio nem participo de nada ilícito", afirmou.