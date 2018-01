TV Estadão exibe debate sobre responsabilidade na internet

Na próxima quarta-feira, dia 29, a partir das 19h30, acontece a mesa-redonda "Responsabilidade e Conteúdo Digital", com presença de jornalistas, publicitários e blogueiros. O evento será exibido ao vivo no portal estadao.com.br e terá presença de uma platéia de 100 pessoas. Veja também: Blogueiros antecipam debate sobre credibilidade na internet Participarão do debate: - Paulo Lima, fundador e editor da Trip Editora, como moderador - João Livi, diretor de Criação da Talent - Gilson Schwartz, professor da ECA-USP, responsável pela Cidade do Conhecimento - Pedro Doria, colunista do Estadão - Marcelo Salles Gomes, diretor de Núcleo Digital do Meio & Mensagem - Carlos Merigo, do blog Brainstorm#9 - Bruna Calheiros, do blog Sedentário e Hiperativo - Edney Souza, do blog Interney.net - Osvaldo Barbosa de Oliveira, presidente do Interactive Advertising Bureau Brasil O evento é fruto da ampla repercussão da campanha publicitária criada pela agência Talent (campanhas "Ruivo" e "Bruno"), que gerou debate nos blogs na semana passada. A discussão gerou uma oportunidade de envolver a sociedade e outras instituições em um debate atual e de grande relevância jornalística. Os internautas poderão participar enviando perguntas e comentários para o e-mail debate@estadao.com.br. Para assistir ao debate, no WTC, em São Paulo, os interessados devem ligar para (11) 6972-1390 ou acessar o site estadao.com.br/mesaredonda.