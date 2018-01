TV expõe famílias dos EUA a mais sexo e violência, diz estudo

Os norte-americanos estão sendo expostos a mais sexo, violência e linguagem vulgar durante a tradicional "hora familiar" na televisão, no começo da noite, afirmou nesta quarta-feira, 5, um grupo de fiscalização norte-americano. Veja também: Maioria das crianças chinesas 'gasta' as férias na internet Um estudo realizado pela organização não-governamental Conselho dos Pais para a Televisão descobriu que as cenas de violência durante a "hora familiar" tinham aumentado 52,4% em relação a uma pesquisa similar feita em 2001. O volume de material com conteúdo sexual cresceu 22,1%. "Nos últimos seis anos, a hora familiar se tornou ainda mais hostil para as crianças e as famílias de um modo geral", afirmou a entidade. A "hora familiar" cobre programas que vão ao ar entre as 20h e 21h de segunda-feira a sábado e entre 19h e 21h nos domingos, afirmou o grupo. O Conselho dos Pais para a Televisão avaliou os programas levados ao ar durante três períodos de duas semanas de 2006 e 2007, nas seis principais redes de TV dos EUA: ABC, a CBS, a Fox, a NBC, a CW e a My Network TV. O grupo disse ter identificado 2.246 cenas com conteúdo violento, sexual ou profano em 180 horas de programação das redes, o que significa uma cena do tipo a cada 4,8 minutos. Apenas 10,6% dos 208 episódios de programas avaliados não apresentaram algum tipo de cena de conteúdo sexual ou violento, ou algum tipo de palavra de baixo calão, disse o conselho.