TV grava sozinha, mas vídeos ficam "presos" no HD Uma boa opção para quem não tem paciência com cabos e conexões é investir em um aparelho de TV com um gravador embutido ou em um conversor de TV por assinatura dotado de gravador. O processo de gravação é muito simples: é só programar o horário e o canal que você deseja gravar e o aparelho se encarrega do trabalho. As gravações ficam guardadas no disco rígido dos aparelhos e podem ser acessadas a qualquer momento pelo usuário. Existe até um decodificador de uma empresa de TV por assinatura (veja na página L7) que consegue gravar dois canais simultaneamente. O único inconveniente desses aparelhos é a dificuldade – ou impossibilidade – de usar o material gravado para fazer, por exemplo, um DVD ou converter o vídeo para assistir em um iPod ou outro tocador de MP4, como o PlayStation Portátil (PSP) e alguns telefones celulares. Se você se pretende apenas assistir as gravações na sua casa, esses aparelhos são uma boa opção.