TV Justiça será transmitida em canal aberto em SP A TV Justiça passará a ser transmitida em novo canal aberto no sistema digital em São Paulo. O termo de consignação será assinado amanhã, no Supremo Tribunal Federal (STF), quando a ministra Ellen Gracie recebe o ministro das Comunicações, Hélio Costa. "Após esse passo inicial, será montado um projeto de engenharia e, no prazo de seis meses, a TV Justiça estará disponível em canal aberto no Estado de São Paulo, pelo menos em caráter experimental", afirmou o coordenador da emissora, Celso Fontão. A programação da TV Justiça já é transmitida em sinal aberto em Brasília (DF) desde agosto de 2007, mas no sistema analógico. De acordo com o calendário do Ministério das Comunicações, o sistema digital começa a funcionar no Distrito Federal ainda este ano.