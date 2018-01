TV mais fina do mundo é lançada, com 29 mm de espessura

A Sharp anunciou nesta quarta-feira, 22, o lançamento da TV de cristal líquido mais fina, leve e econômica do mundo, com apenas 29 milímetros de espessura. O monitor tem 25 quilos, mais ou menos metade de televisores em LCD comuns, e consome cerca de 75% menos energia que uma de plasma, segundo a fabricante. Em um museu de Tóquio, a empresa demonstrou como os novos painéis podem facilmente ser pendurados na parede ou pendurados, para criar efeito artístico. Executivos da Sharp esperam que o novo modelo de TV seja popular nos Estados Unidos e Europa, onde as casas tendem a ser mais espaçosas que as japonesas. A empresa, localizada em Osaka, não informou preço, prazo para entrar no mercado ou detalhes tecnológicos do painel. O presidente da Sharp, Mikio Katayama, disse que parte das novas tecnologias (uma combinação de diversos materiais, filtros de cores e luz de fundo) serão introduzidas gradualmente nos produtos da companhia. Ele afirmou também que espera ter em março de 2010 as TVs prontas para comercialização em massa. Os monitores, que em alguns pontos têm 20 milímetros, mostrou imagens da Terra vista do espaço e flores tropicais coloridas para ilustrar a fantástica resolução e contraste da tela. "Vocês experimentarão cores tão vivas como nunca se viu em LCDs", disse Shigeaki Mizushima, diretor-geral da Sharp.