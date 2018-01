No total, o país fechou janeiro com cerca de 13 milhões de domicílios atendidos por serviços de TV paga, o que representa alcance de 43 milhões de habitantes, segundo a Anatel, utilizando dados de pessoas (3,3) por domicílio do IBGE.

A participação do segmento de serviços via satélite (DTH) atingiu 55,5 por cento da base de assinantes, enquanto os serviços prestados via cabo compuseram 42,7 por cento.

(Por Sérgio Spagnuolo)