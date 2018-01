TV paga tem mais chances de se firmar em celulares, diz Nokia

A TV paga tem mais chance de se firmar nos telefones celulares do que a TV aberta, disse o diretor de Assuntos Corporativos da Nokia Siemens na América Latina, Mário Baumgarten. De acordo com ele, a TV móvel vai se massificar na medida em que os aparelhos celulares com televisão se popularizarem. Para isso, argumenta, é preciso que os aparelhos sejam baratos. Ele afirma que os aparelhos do padrão europeu DVB-H tendem a se popularizar no mundo e serem mais baratos que os brasileiros. "Talvez a gente possa trazer a TV aberta para cooperar", afirmou no seminário 8ª Rio Wireless. No evento, a Qualcomm apresentou a sua tecnologia Media FLO para a TV paga no celular. O gerente sênior de marketing da Media FLO, José Luciano do Vale, afirmou que a Qualcomm não tem planos de comprar uma licença de telefonia ou TV paga para oferecer os serviços no País como faz nos Estados Unidos.