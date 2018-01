TV paga vai à Anatel contra a Telefônica A Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) entrou na Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, com um documento contra os planos da Telefônica de prestar o serviço de televisão por assinatura via satélite (DTH, na sigla em inglês) no Brasil. A entidade solicita que a agência impeça que a operadora, ou qualquer empresa do grupo, obtenha licença para o serviço, aplicando a proibição prevista pela Lei do Cabo, que trata de outra tecnologia de distribuição de sinais de TV. Segundo informou o diretor-executivo da ABTA, Alexandre Annenberg, a proibição existe para evitar "concorrência predatória das telefônicas em relação às empresas de cabo". A Telefônica deve fornecer serviços no Brasil por meio da DTHi, operadora de TV via satélite com atuação em todo o País.