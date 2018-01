TV pela Web dos fundadores do Skype está em fase beta Em julho passado, os fundadores do serviço/software de VoIP Skype anunciaram que iam utilizar parte dos recursos financeiros da venda do aplicativo para o site de leilões eBay para criar uma plataforma de distribuição de vídeo pela internet, a chamada tecnologia IPTV. Desde então, Janus Friis e Niklas Zennstrom guardaram discrição sobre o chamado Projeto Veneza (Venice Project), pelo menos até agora. Segundo matéria publicada pelo jornal Financial Times, o novo serviço, que usará uma topologia distribuída para transmitir os vídeos, semelhante ao modelo usado em redes de troca de arquivos (P2P ou peer-to-peer), já estaria em fase de testes. Aparentemente, já existem mais de 6 mil usuários avaliando o serviço, que será utilizado para exibir materiais protegidos, deixando de fora os arquivos piratas que normalmente freqüentam as redes P2P. O serviço deve entrar em operação comercial já no próximo ano e, segundo as informações divulgadas até o momento, baseará seu faturamento na veiculação de material publicitário em meio aos vídeos. A empresa permitirá ainda que os donos de conteúdo exibam seus vídeos com publicidade associada, sendo que projeto Veneza irá retirar uma fatia - ainda não divulgada - da renda publicitária.