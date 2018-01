De janeiro a setembro, o número de adições soma 2,1 milhões de assinantes, um crescimento de 21,7 por cento.

No total, o número de domicílios com TV paga no Brasil é de 11,9 milhões.

Assim, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o número médio de pessoas por domicílio, os serviços de TV por assinatura alcançam cerca de 39,2 milhões de brasileiros.

(Reportagem de Anna Flávia Rochas)