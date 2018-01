TV por assinatura fecha 2011 com crescimento de 35,4% O Brasil encerrou 2011 com 12,7 milhões de domicílios atendidos com TV paga, acrescentando três milhões de novos assinantes, um crescimento de 30,45 por cento em comparação com 2010, de acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).