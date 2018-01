TV por satélite da Telefônica está dentro da lei, diz empresa A Telefônica publica nesta terça-feira, 21, um anúncio dizendo que não depende da aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para lançar o serviço de TV paga via satélite em parceria com a Astralsat, nome comercial da empresa DTH Interactive. A parceria havia sido comunicada ao regulador em setembro. "Tal parceria teve vigência imediata após a assinatura do contrato, pois a lei determina que a análise concorrencial a ser feita pela Anatel e pelo Cade não seja prévia, mas posteriormente", diz a empresa no anúncio. A Telefônica tem tudo pronto para lançar sua TV, mas tem tentado manter sigilo sobre o serviço e enfrenta o questionamento do principal concorrente. O presidente da Sky, Luiz Eduardo Baptista, diz que a prestação do serviço pela Telefônica é ilegal porque precisa da aprovação da Anatel. Na sexta-feira, a central de atendimento da Telefônica informava que o serviço de TV, estaria disponível no Estado de São Paulo a partir desta segunda-feira, 20. A empresa negou o lançamento e disse que havia um "problema de script" no call center. Um atendente da central informou que o serviço havia sido adiado, e que não havia data marcada para o lançamento. "As informações serão anunciadas pela mídia", disse o atendente. Segundo o site especializado Pay TV, o serviço será lançado em Ribeirão Preto e levado para outras cidades de São Paulo. A empresa está com um piloto em São Carlos (SP).