TVA e Samsung prometem acesso móvel de banda larga com WiMAX A Samsung e a TVA anunciaram durante a Telexpo a assinatura do contrato que dá o pontapé inicial ao piloto que de acesso em banda larga usando a tecnologia WiMAX em São Paulo. A tecnologia é uma Versão turbinada de transmissão de dados sem fio, que usa o protocolo 802.16 (o Wi-Fi, de redes locais, é o 802.11) e promete alcance metropolitano para uma rede sem fios. A velocidade prometida para os usuários finais é de 3 Mbps, com a possibilidade de acesso móvel, ou seja, o usuário poderia usar um notebook num carro em movimento e ainda assim ter acesso aos seus dados ou navegar pela Web. Viabilidade O piloto, no entanto, terá menos pretensões: serão três regiões na cidade de São Paulo que receberão transmissores para estudar o comportamento da tecnologia. Um deles será na Avenida Paulista, região de forte saturação eletromagnética; outro no centro da cidade, numa região com alta densidade de edifícios; e a terceira será num bairro de perfil mais residencial. "Com estes pontos, provaremos a viabilidade técnica em áreas com muita interferência, como a Avenida Paulista, e com muitos prédios, como no centro velho da cidade", diz Virgilio Amaral, diretor de tecnologia da TVA. O plano da empresa é estrear o serviço comercialmente no último trimestre. Inicialmente, só algumas regiões com maior densidade de usuários disporão do serviço. "Mas a tendência é que chegue a cobrir toda a cidade ao longo do próximo ano", comenta Virgilio. A TVA poderá tocar o piloto pois já tem uma licença para operar serviços multimídia em São Paulo, na freqüência de 2,5GHz. Outras empresas devem começar a oferecer serviços de banda larga e acesso a dados ao logo dos próximos dois anos, já que o governo federal prevê para breve o leilão de faixas de freqüência de 3,5 GHz, aumentando a competição no segmento.