TVA fará testes com rede IPTV A operadora de TV por assinatura e provedora de serviços de banda larga TVA vai começar um projeto-piloto com IPTV, tecnologia que usa conexões de banda larga para fornecer serviços de vídeo sob demanda. Considerada uma nova categoria de serviço, a IPTV distribui sinais de vídeo por meio do protocolo internet. A idéia é usar todo o espectro de conexão disponível ao usuário para transmitir vídeo em formato digital, sem passar pelo computador: estes sistemas usariam um novo tipo de decodificador, que seria conectado diretamente a um televisor. Na prática, um serviço de IPTV permitiria o acesso a programação sob demanda incluindo o acesso à programação de TVs ou mesmo de locação remota de filmes (no caso, os decodificadores poderiam conter HDs internos para armazenar temporariamente os filmes). A empresa, que anunciou o piloto na semana passada, durante a Telexpo, não precisou quando terá a disponibilidade comercial do serviço. Os testes acontecerão em paralelo a mudanças na legislação das telecomunicações, já que as regras vigentes atualmente não determinam se este serviço se encaixa em provimento de acesso ou se é uma nova modalidade de serviço de TV por assinatura.