TVA oferece TV no laptop e em dispositivos móveis A operadora de TV por assinatura TVA anunciou hoje o lançamento de um serviço que permite ao usuário assistir à programação da TV em um laptop ou PDA ligado à internet, para assinantes do Ajato, serviço de banda larga da TVA. Para que isso aconteça basta contar com um adaptador fabricado pela norte-americana Sling Media, que compacta e distribui os sinais de vídeo. O adaptador será colocado na casa do assinante e é a partir dele que o usuário poderá acessar remotamente à programação em vídeo. O acesso à distância não será cobrado. Tudo o que o que a pessoa precisa fazer é adquirir o adaptador, que deve custar cerca de R$ 1199. Inicialmente, o serviço será oferecido apenas aos assinantes de São Paulo, onde a malha de usuários migrou para sinais digitais, mas a empresa espera fazer o mesmo com seus clientes no Rio de Janeiro a partir de 2007.