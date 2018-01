TVs de retroprojeção ganham impulso com raios laser

Três tecnologias disputam hoje o mercado de telas de alta definição: plasma, LCD (as chamadas TVs ´de pendurar´) e as de retroprojeção. No caso destas últimas, um pouco mais espessas que as primeiras, mas longe do tamanho de TVs convencionais, é um conjunto de espelhos e um projetor interno que geram as imagens na tela. A vantagem das TVs de retroprojeção é a relação custo-benefício. Pelo mesmo preço que se compra uma TV de plasma de 42 polegadas, dá para comprar uma TV de retroprojeção de 50 ou mais polegadas. A única desvantagem é que, para obter a melhor imagem, o usuário precisa ficar de frente para a tela. Mas uma nova geração de aparelhos pode melhorar a qualidade desta imagem, acrescentando ainda mais brilho e cor às Tvs: é que em vez de lâmpadas convencionais, os fabricantes vão começar a usar diodos emissores de luz (LEDs), que apresentam um menor consumo de energia e mais luminosidade, e feixes laser, para formar a imagem nas projeções. As principais vantagens dos chamados backlights de LEDs, é que estes componentes têm uma durabilidade maior do que as lâmpadas convencionais, que precisam ser trocadas em períodos que vão de dois a três anos. Já os projetores baseados em laser poderiam diminuir ainda mais a espessura destes equipamentos, mantendo a possibilidade de exibir até 90% da gama de cores visíveis, enquanto as telas de plasma e LCD só conseguem exibir entre 35% e 40% do espectro de cores visíveis. A fabricante coreana Samsung já iniciou a comercialização de Tvs de retroprojeção com backlights de LEDs. Ainda não há previsão de quando as Tvs de retroprojeção baseadas em laser chegarão ao mercado.