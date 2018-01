Não entendeu o que está escrito lá em cima? É a receita do foie gras com uvas da foto, em twitês. Esta é assinada por Raphael Despirite, do Marcel, mas já há milhares de receitas traduzidas na nova língua sintética do Twitter circulando na internet. São chamadas de twicipes, em inglês, ou twiceitas, como o Paladar propõe em português. Leia de novo e tente decifrar. Se não conseguiu, é o seguinte: flambe 40g de uva sem semente em 30 ml de cachaça e 0,5g de baunilha. Congele. Salteie 80g de foie gras dos dois lados. Sirva o foie gras com as uvas congeladas e broto de beterraba. A fórmula é simples, são só 140 caracteres para ensinar como preparar um prato. As inevitáveis abreviações e a exclusão das vogais originaram uma nova língua culinária. E a rede gastronômica não para de crescer. Chefs como Grant Achatz já aderiram. Críticos twitam comentários sobre restaurantes; enófilos e cervejeiros usam o formato. Além de receitas twitadas por chefs, preparamos um glossário para você usar em suas próprias receitas. Se quiser divulgá-las use a tag (etiqueta) #twiceitas. E se você está completamente perdido no assunto, aprenda tudo sobre Twitter nas próximas matérias. Veja também: Receitas picadinhas Entre na panelinha do Twitter Em 140 toques, a cozinha do Alinea Foodfeed: comendo sem culpa pelo Twitter Glossário do twitês