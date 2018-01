TWITTEIROS INDICAM TWITTEIROS @vitorfasano - "É um dos humoristas mais sofisticados da web", justifica Pedro Doria @radfahrer - "Traz coisas inusitadas como a frase ‘I see dead pixels’", explica Rosana Hermann @biagranja - "Ela é da Pix, uma revista de comportamento, web e coisas legais", diz Phelippe Cruz @marcelotas - "Posta links interessantes e fala do CQC", conta o blogueiro Carlos Merigo @samadeu - "Porque a cultura livre é uma das grandes questões deste século", explica o jornalista Pedro Markun @viniciuskmax - "Hacker fanfarrão. Descobre falhas no Twitter", diz Wagner Martins @soninhafrancine - "O único ser humano metido na política brasileira que usa o Twitter de verdade", apresenta Marcelo Tas @raquelrecuero - "Uma das maiores pesquisadoras de mídia social no Brasil", justifica Edney Souza @fefaromano - "Comunicação com amigos e profissional e reflexões", diz Julio Hungria @markun - "É esperto. Tem muita intuição a respeito de redes sociais", opina Pedro Doria @flaviadurante - "Conhece todo mundo e recebe todo o tipo de notícia" explica Phelippe Cruz @jasper - "Dicas de usos interessantes da rede", diz Edney Souza @barackobama - "Experiência única em campanha", diz Julio Hungria @ev - "Evan criou o Blogger e o Twitter. É obrigação segui-lo", justifica Pedro Doria @jack - "É o criador e fundador do Twitter", apresenta Rosana Hermann @neilhimself - "Deixa saber os bastidores de seu trabalho", diz Carlos Merigo @kevinrose - "Garoto de outro do Vale do Silício, dono do Digg, empreendedor da web. Está em todas", explica Wagner Martins @scobleizer - "O entrevistador mais inquieto do Vale do Silício", conta Marcelo Tas @davewiner - "Considerado o primeiro blogueiro do mundo.", explica o blogueiro Tiago Dória @lilyroseallen - "Barraqueira, briga com artistas no Twitter", diz Phelippe Cruz @techcrunch - "Para saber quem sobe e quem desce nas startups do Vale do Silício", conta Pedro Markun @wired - "Fica mais fácil selecionar o que ler pelo Twitter da Wired", diz Julio Hungria @mashable - Canal das últimas notícias sobre o mundo digital, diz Raquel Camargo @mrskutcher - "É a Demi Moore. Adoro saber o que está fazendo", diz Phelippe Cruz