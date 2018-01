Twitter chega à mensagem número 20 bilhões

O site de microblogging Twitter alcançou neste fim de semana a marca de 20 bilhões de mensagens.

O tweet foi gerado na tarde do sábado por um designer gráfico em uma agência de publicidade de Tóquio.

Sem saber, o usuário GGGGGGo_Lets_Go, um ávido torcedor de baseball, postou no serviço de microblogging uma mensagem comum sobre o seu dia-a-dia.

Momentos depois, começou a ser inundado com mensagens de parabéns provenientes de todo o mundo.

Mais tarde, GGGGGGo_Lets_Go postou uma mensagem sobre o episódio:

"Parece que postei o tweet número 20 bilhões. Estou recebendo mensagens de pessoas em todo o mundo", disse.

"É assustador. Quais é a probabilidade disto acontecer? Talvez eu vá morrer."

O serviço de microbloging, no qual os usuários têm de mandar o seu recado limitando-se a 140 caracteres por mensagem, tem conhecido níveis de popularidade fantásticos.

O Twitter levou quatro anos para chegar ao tweet número 10 bilhões, em março, e apenas cinco meses para dobrar o volume de tráfego.

"Será que é mais incrível que ganhar na loteria? Eu pensei que fosse uma piada", blogou GGGGGGo_Lets_Go.

Segundo informações do Twitter, os japaneses enviam 8 milhões de mensagens por dia, cerca de 12% do total do serviço. São os segundos em tráfego, atrás apenas dos americanos, que respondem por uma fatia de 25%.

O serviço também é um sucesso no Brasil - um levantamento da consultoria francesa Semiocast indica que o país é o quarto da lista, atrás da Indonésia.

Os brasileiros geram 11% dos tweets mundiais. O português é a terceira língua mais popular no serviço.