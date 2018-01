Twitter deve lançar ferramentas para negócios até o fim do ano

O serviço de microblogging Twitter planeja lançar, até o final do ano, ferramentas e serviços para ajudar empresas a servirem seus clientes, e pode cobrar uma taxa por estes serviços, informou o co-fundador do site Biz Stone nesta segunda-feira.

"Estamos pesquisando quem usa o Twitter e para quê", disse Stone durante o Reuters Global Technology Summit em Nova York, via videoconferência de San Francisco."Há usos comerciais que estão fazendo muito sentido?", questionou.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Twitter, empresa de dois anos financiada com capital de risco que permite a seus usuários mandarem mensagens de até 140 caracteres, ou Tweets, tem tido um crescimento explosivo nos últimos meses.

Acessos ao Twitter saltaram 83 por cento em abril na comparação com o mês anterior, alcançando os 17 milhões, segundo dados da comScore.

A empresa agora vem procurando novas formas de ganhar dinheiro com sua popularidade. Stone afirmou que a "fase um" desse esforço foi com a coleta de informações de como as pessoas usam o serviço.

A segunda fase verá o lançamento de ferramentas e serviços além dos microblogs gratuitos, concentrado em empresas que queiram usar o Twitter para mandar mensagens para clientes.

Serão "coisas simples" como análises básicas, disse Stone. Ele reiterou o comprometimento da empresa em manter o serviço gratuito para todos, mas acrescentou: "Se há um jeito de irmos adiante e além, e que elas (as empresas) possam melhorar, no final das contas, oferecendo serviços que nós podemos oferecer por um preço,(nós) o faremos."