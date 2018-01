Twitter ganha manual de estilo

Regras elementares de uso, composição e gramática para uso no microblog Twitter é o que propõe o livro 140 Characters: A Style Guide for the Short Form (ou 140 Caracteres: Um guia de estilo para o formato curto - em tradução livre), escrito por Dom Sagolla e Adam Jackson. A obra traz dicas a respeito de oito tópicos do universo Twitter, como a importância da simplicidade, da honestidade e do humor. Além disso, o livro narra fatos inusitados da comunidade, indica usuários que vale a pena seguir, explica o jargão típico com um glossário e conta detalhes sobre a criação da ferramenta de microblog. Em entrevista ao jornal norte-americano The New York Times, Sagolla explica que nem tudo deve ser postado no Twitter. Ele diz que mensagens a respeito de funções fisiológicas, por exemplo, devem ser evitadas. "Esse é um novo gênero de escrita", diz. "De certa forma, é uma nova forma de literatura." Segundo ele, o livro é uma tentativa de criar regras fáceis para todo tipo de redes sociais, incluindo o Facebook. Engenheiro da Adobe Systems, Sagolla trabalhou anteriormente no desenvolvimento do Twitter. Ele conta que decidiu escrever o livro depois de conhecer Jackson em um encontro de desenvolvedores de aplicativos para iPhone. Segundo o que Sagolla contou ao The New York Times, Jackson atualiza seu Twitter pelo menos dez vezes por hora. De acordo com os autores, o livro estará disponível para download na Apple Store até o fim deste mês. Eles também planejam lançar o livro na versão impressa, embora Sagolla reconheça que a versão digital será uma maneira de reduzir os custos com divulgação e uma forma de atrair o interesse das editoras.