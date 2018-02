A adição de Marjorie, que também é ex-presidente do The Economist Group e ex-membro do Conselho da Nokia, aumenta o Conselho do Twitter para oito membros.

O Twitter, que abriu capital no mês passado, foi pesadamente criticado por ter um Conselho formado por apenas homens nas vésperas de sua bem-sucedida oferta pública.

(Por Poornima Gupta)