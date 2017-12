Twitter redesenha página de perfil de usuários

Em resposta a uma queda no crescimento do número de usuários durante o último trimestre, o presidente-executivo do Twitter, Dick Costolo, disse a analistas de Wall Street que a companhia promoveria uma série de mudanças para atualizar o serviço.

O redesenho desta terça-feira, mais cosmético, vem no sentido do que Costolo descreveu em fevereiro como um desejo de experimentar novas formas de organizar conteúdo. Usuários podem agora "prender" um tweet para que ele fique no topo de seu feed, um raro caso em que o Twitter abre mão de seu formato de rolamento que definiu o serviço.

Os tweets que receberem mais retweets ou respostas também aparecerão ligeiramente maiores para impulsionar mais engajamento do usuário.

O novo layout, que ficará disponível para um pequeno grupo de usuários inicialmente, será ampliado para os 241 milhões de usuários do site nas próximas semanas, disse a companhia.

(Por Gerry Shih)