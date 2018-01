TWITTER REÚNE DIFERENTES ASPECTOS DA INTERNET INTERNET EM TEMPO REAL – O Twitter é a ferramenta que mais representa o lado instantâneo da internet. Seria como uma grande comunidade de usuários, conectados em apenas um endereço, comentando sobre qualquer assunto que tem relevância naquele exato momento OPINIÕES INSTANTÂNEAS – No Twitter é possível saber as opiniões, favoráveis ou não, das pessoas sobre inúmeros assuntos, seja uma marca, uma empresa, um produto, uma personalidade pública, um programa de TV, um livro ou até aspectos pessoais pessoais, como um tipo de refeição. RSS SOCIAL – Muitos usuários gostam de indicar links sobre textos e sites interessantes que visitaram na web. Por isso, o Twitter tem funcionado como um grande leitor de RSS, com notícias, posts de blogs, fotos, etc. filtrados pelos usuários. Outros sites, como o Digg.com, já tinham esse propósito. A diferença é que no Twitter, o usuário descreve porque indicou o link. MOBILIDADE – A possibilidade de enviar atualizações para o Twitter pelo celular, de uma maneira fácil e rápida, fez o site ser um grande atrativo para acessar a internet pelo telefone móvel, seja para publicar textos, fotos ou vídeos. COLABORAÇÃO – Quando um usuário diz no Twitter, por exemplo, que está parado no trânsito, ele dá uma informação exata de que há congestionamento naquele momento, naquele lugar. Juntando informações de outras pessoas, surge uma pequena rede de notícias em tempo real. JORNALISMO ONLINE – Sites de notícias podem usar o Twitter para publicar informações de modo mais rápido que em seu próprio portal e de forma mais sucinta. REDE SOCIAL – Apesar de permitir adicionar ‘amigos’, o Twitter não é considerado uma rede social porque não pressupõe seguir apenas amigos. Mas, como essas comunidades, ele permite relacionamento online entre as pessoas MICROBLOG – Para blogueiros, o Twitter serve para escrever mensagens curtas, que não funcionariam como um post no blog