Twitter sofre ataque e fica fora do ar por alguns momentos

Em mensagem publicada no blog do Twitter, o co-fundador do serviço Biz Stone afirma que o site foi vítima de um ataque de negação de serviço, uma técnica em que atacantes sobrecarregam com pedidos de informações os servidores que hospedam um site.

Sobrecarregadas de pedidos, as máquinas param de atender a requisições de usuários legítimos, que não conseguem acessar o site alvo do ataque.

"Estamos nos defendendo contra este ataque agora e vamos continuar a atualizar nosso blog sobre a situação. Mais tarde, vamos investigar o assunto", afirma a mensagem de Stone.

Procurado por e-mail para comentar o ataque, Stone referiu-se apenas a sua mensagem publicada no blog do site.