Twittermania! Depois de crescer 1.382% em um ano, o Twitter chegou à capa de uma das mais importantes revistas do mundo, a Time. Assinada pelo colunista de cultura digital, o pesquisador Steven Johnson, a matéria diz que o serviço está "mudando a nossa maneira de viver e nos mostrando o futuro da inovação". Mas o que isso quer dizer, afinal? Em suma, que devemos mudar a maneira como hoje encaramos a rede social. Um estudo de Harvard, da semana passada, diz que o Twitter já deve ser tratado como um meio de comunicação, e não como um site despretensioso para jogar frases randômicas. Há inovação, sim. Mas se ela vier sem responsabilidade, a ferramenta pode também te meter em apuros. Teste de 'videntes' é feito pelo Twitter É possível identificar paranormais pedindo que eles usem o Twitter? O psicólogo Richard Wiseman, da Universidade de Hertfordshire, pensa que sim. Tanto é que pediu que pessoas que acreditavam ter esses poderes o "seguissem" na rede social durante quatro dias, para participar de um teste empírico. Escondido, ele enviava um tweet para a lista. Depois, pedia que os participantes escrevessem de volta, descrevendo o que sentiram a respeito do lugar desconhecido. Em seguida, o pesquisador enviava fotos de cinco locações, sendo apenas uma delas verdadeira. Em todas as quatro tentativas, o grupo de "paranormais" escolheu a foto errada. "Na primeira tentativa eu estava olhando para um edifício extremamente moderno, mas a maior parte do grupo de voluntários acreditou que eu estava em uma floresta", brincou. Dos mil voluntários que participaram da experiência, 38% acreditavam em vidência e 16% diziam ter habilidades psíquicas. Houve uma grande diferença nos acertos dos céticos (12%), em relação ao dos crentes (31%). Um assaltante na lista de 'followers' O norte-americano Israel Hyman facilitou o trabalho dos assaltantes que invadiram a sua casa: postou no Twitter que estava de férias com sua família. Conhecido como @IzzyVideo no serviço de microblogging, Hyman perdeu milhares de dólares em computadores e equipamentos de vídeo enquanto viajava com a família para Kansas City, nos Estados Unidos. "Não sei se foi por causa do Twitter. Mas isso faz você parar para pensar sobre o que está divulgando publicamente na internet", disse Hyman, que afirmou que vai continuar a usar a ferramenta. Só que agora com mais cuidado com o que está publicando e sabendo que ladrões também podem acessar a web. Gingrich twitta que Sotomayor é racista Menos de 24 horas depois do anúncio, pelo presidente americano Obama, de que Sonia Sotomayor assumiria a Suprema Corte dos Estados Unidos, o ex-porta-voz da Casa Branca Newt Gingrich twittou: "Se um branco racista tivesse sido indicado, o forçariam a renunciar. Uma latina racista também deveria renunciar". Cerca de 400.000 pessoas viram a gafe, o que obrigou Gingrich a se desculpar. O episódio, que não é isolado, prova que muitos políticos não entenderam que o Twitter não é um bate-papo com os amigos. É um site público, onde deve-se responder pelo que se fala. Até stand-up já se faz pela rede social O Twitter Comedy Club (@tweetcomedyclub) decidiu convidar comediantes de stand-up para transformarem em tweets 10 minutos de suas performances. Infelizmente, Jerry Seinfeld ainda não está no Twitter. Celebridades iniciam guerra contra fakes Antes, celebridades brasileiras no Twitter só os já folclóricos fakes @vitorfasano e @zedocaixao. Agora, talvez pelo "efeito Oprah" (e seu potencial de autopromoção), os verdadeiros famosos também estão dando as caras - e "caçando" aqueles usuários que se passam por eles. O apresentador Luciano Huck, por exemplo, chegou ao site quando soube que alguém usava o seu nome. Acabou gostando, divulgando o @huckluciano em seu programa. O mesmo aconteceu com Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas, que também aderiu ao serviço para combatê-los. O Twitter também quer acabar com os perfis falsos. Tanto é que na quinta ativou um programa de contas verificadas, para famosos. Fakes, tremei.