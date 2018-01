Ubisoft fará versão game do seriado Lost A produtora francesa Ubisoft foi a escolhida para desenvolver um game baseado na popular série televisiva ´Lost´, que gira em torno de sobreviventes de um acidente aéreo perdidos em uma ilha cheia de mistérios. O jogo será desenvolvido pelo estúdio canadense da companhia, o mesmo responsável pela série ´Prince of Persia´ e deve ser lançado no próximo ano, com versões para PC, consoles e portáteis. A primeira temporada da série ´Lost´ foi exibida pela TV Globo neste ano e também é exibida pelo canal pago AXN. Nos EUA, os telespectadores acompanham o final da segunda temporada.