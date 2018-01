UBS reduz recomendação da OI e BRASIL TELECOM para 'neutro' A corretora UBS reduziu nesta sexta-feira sua recomendação para as ações preferenciais da Oi e da Brasil Telecom, de "compra" para "neutra", citando forte valorização desses papéis nos últimos meses e potenciais desdobramentos por conta da fusão entre as duas empresas, além de estabelecer novos preços-alvo para as ações. "Os papéis BRTO4 acumulam alta de 52 por cento em 3 meses, enquanto os do tipo BRTP4 se valorizaram 23 por cento em dois meses. Nós baseávamos nossa recomendação 'compra' no valor muito baixo das ações", apontam os analistas Carlos Sequeira e Antônio Junqueira, em relatório. "Após o recente rali tanto da operadora quanto da controladora da Brasil Telecom, acreditamos que, mesmo se a Oi anunciar um oferta para os acionistas minoritários não votantes da Brasil Telecom, o potencial de crescimento seria limitado e não justificaria manter essas ações até que o acordo seja fechado", explicam os analistas. Ainda citando as possíveis operações referentes à fusão entre as duas empresas, os analistas justificam a redução dos papéis da Oi. "Nos atuais preços, mesmo se a Oi comprar 100 por cento do float da Brasil Telecom... o potencial de crescimento seria de até 27 por cento, dependendo das sinergias. Em nossa visão, não é uma relação de risco que compense", apontam. Seguindo a redução de recomendações, o UBS reduziu o preço-alvo das ações BRTP4 de 36 para 32 reais; dos papéis BRTO4 de 24 para 23 reais; TNLP3 de 80 para 70 reais e TNLP4 de 55 para 50 reais. Finalizando a análise do impacto da fusão nos papéis da Brasil Telecom, o UBS mantém sua recomendação "compra" para as ações ordinárias da empresa. "Dado que esperamos que o preço de venda seja ajustado pela taxa Selic (11,75 por cento ao ano), o investimento nas ações BRTP3 pode gerar lucro de 14 por cento mais a taxa Selic, um retorno atraente, em nossa visão". Em comunicado divulgado ao mercado de capitais nesta sexta-feira, a Telemar Participações informa que os acertos para a compra do controle da Brasil Telecom estão "em fase final". As negociações acontecem desde janeiro. (Reportagem de Rodolfo Barbosa; Edição de Taís Fuoco)