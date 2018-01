Ubuntu Linux ganha nova versão nesta semana Está programada para esta quinta-feira, dia 17, a disponibilização da nova edição do sistema de código aberto Ubuntu, popular distribuição Linux que chega à versão 7.04. O sistema terá versões para servidores e Pcs, sendo que a esta segunda terá entre as novidades um aplicativo que facilitará a migração de sistemas Windows para o Ubuntu Linux. Já a versão para servidores aumentará o suporte para o uso de máquinas virtuais e melhorias no reconhecimento de diferentes máquinas. O Ubuntu pode ser baixado neste site.