Ubuntu terá nova versão em abril A última versão do Ubuntu Linux saiu em novembro, mas os desenvolvedores do programa já preparam mais novidades: é o Ubuntu 8.04, cujo lançamento está previsto para abril. Entre as novidades, as principais deverão ser o visual reformulado e novas tecnologias de áudio e gerenciamento de energia (para laptops). Já é possível baixar uma versão de desenvolvimento do novo Ubuntu, mas não se empolgue. O programa ainda está muito verde, com problemas – nos PCs utilizados pelo Link, ele simplesmente se recusou a instalar. B.S.G.