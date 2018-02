Ucrânia diz que parâmetros básicos de acordo de gás com Rússia foram acertados

"Nós chegamos a um acordo nos parâmetros principais do contrato", disse Poroshenko a repórteres após encontro realizado durante cúpula de líderes da Ásia e da Europa, em Milão.

Poroshenko e Putin se encontraram com a chanceler alemã, Angela Merkel, e com o presidente francês, François Hollande, após uma rodada anterior de conversas com líderes da UE que foi descrita por um porta-voz do Kremlin como "difícil".

(Reportagem de Alexei Anishchuk)