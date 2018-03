Ucrânia diz que violência em Odessa é planejada e financiada no exterior

"Os conflitos, que ocorreram em 2 de maio em Odessa e causaram confrontos e muitas mortes, aconteceram por interferência estrangeira", disse uma porta-voz do serviço de segurança SBU em coletiva de imprensa.

Kiev há muito acusa os russos de apoiar as revoltas no sul e no leste da Ucrânia e afirma que forças pró-Rússia na região de Trasnístria, localizada logo depois da fronteira, estão ajudando Moscou a desestabilizar a situação local.

A Rússia nega ter qualquer envolvimento nas revoltas dentro da Ucrânia, alegando que cidadãos que falam russo estão simplesmente protegendo seus direitos contra um governo pró-Ocidente.

A porta-voz também acusou autoridades ligadas ao presidente deposto Viktor Yanukovich de financiar "sabotadores" para promover os conflitos. Ela deu inclusive dois nomes: Serhiy Arbuzov e Oleksander Klymenko.

Klymenko, ex-ministro da Renda e aliado próximo de Yanukovich, negou as acusações e exigiu que Kiev mostrasse evidências. "Vou dizer a vocês quem é o responsável pela sangrenta sexta-feira em Odessa: o atual governo", escreveu ele em sua página no Facebook.

Arbuzov não estava imediatamente disponível para comentar.

(Reportagem de Natalia Zinets)