Ucrânia lança operação 'antiterrorista' em cidade do leste e prende 70 A Ucrânia lançou uma operação "antiterrorista" na cidade de Kharkiv, no leste, e cerca de 70 "separatistas" foram presos por ter invadido o edifício da governo regional, disse o ministro do Interior ucraniano, Arsen Avakov, nesta terça-feira.