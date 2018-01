Ucrânia marca dia nacional em desafio à Rússia; rebeldes desfilam com capturados

Os eventos rivais foram uma amostra da divisão que antecede o encontro na próxima terça-feira entre os presidentes russo Vladimir Putin e seu equivalente ucraniano, o primeiro em meses.

As forças ucranianas estão tentando conter uma rebelião separatista pró-Moscou no leste do país, e no domingo intensos disparos de artilharia podiam ser ouvidos na região de Donetsk, que é dominada pelos revoltosos.

Na praça da independência em Kiev - cena dos protestos que tiraram do poder um presidente apoiado por Moscou e iniciaram a crise política, o presidente ucraniano Petro Poroshenko inspecionou colunas de soldados e veículos blindados.

Algumas das tropas na marcha, segundo Poroshenko, estavam se dirigindo às linhas de frente no leste da Ucrânia.

Em um discurso desafiador e emocionado, Poroshenko disse que seu país estava lutando "uma guerra contra a agressão externa, pela Ucrânia, pela liberdade, por seu povo, e por sua independência". A declaração foi dirigida a Moscou, que segundo Kiev está por trás da rebelião.

"Está claro no futuro próximo, infelizmente, que uma ameaça militar constante pairará sobre a Ucrânia. E precisamos aprender não só a viver com isso, mas também a estarmos preparados para defender a independência do nosso país".

Poroshenko anunciou que cerca de 3 bilhões seriam gastos para reequipar o exército entre 2015 e 2017. As forças armadas ucranianas são apenas uma fração do tamanho das forças russas.

Depois que os protestos derrubaram o líder ucraniano apoiado pelo Kremlin, a Rússia anexou a península ucraniana da Crimeia em março, e partes do leste ucraniano povoadas por russos étnicos se rebelaram contra Kiev.

Kiev e seus aliados ocidentais dizem que Moscou respondeu aos avanços das forças governamentais ucranianas abastecendo clandestinamente os rebeldes com soldados e armas no leste do país, uma acusação negada pelo governo russo.

(Por Richard Balmforth e Thomas Grove)