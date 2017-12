Ucrânia planeja empréstimo de 1 bi de dólares para comprar gás e óleo combustível

“O governo adotou uma decisão de estabelecer reservas de gás e óleo combustível no valor de 1 bilhão de dólares, via empréstimo com garantidas do Estado”, afirmou Yatseniuk em encontro do governo.

“Esse bilhão será gasto para comprar reserva estratégica”, acrescentou, sem dar mais detalhes sobre a origem dos produtos.

A Ucrânia, tradicional compradora de gás russo, afirmou que espera cortar a sua dependência energética da Rússia e passar a importar de países europeus.

As relações entre Kiev e Moscou se deterioraram muito após nove meses de conflito entre forças ucranianas e separatistas pró-Rússia que declararam a criação de uma república popular no leste da nação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Pavel Polityuk)