Ucrânia vai fechar bancos e gabinetes de estado em cidades pró-Rússia do leste O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, emitiu vários decretos neste sábado para fechar instituições estatais e serviços bancários em regiões pró-Rússia do leste do país, em mais uma demonstração de que vai fechar o cerco aos redutos rebeldes.