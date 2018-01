UE alerta jovens sobre risco de surdez por players de MP3

Milhões de jovens na Europa correm o risco de sofrerem perda de audição permanente depois cinco anos se continuarem ouvindo música muito alto em seus players de MP3 por mais de cinco horas por semana, afirmaram cientistas da União Européia nesta segunda-feira. A pesquisa, encomendada pela Comissão Européia, ataca o conceito de "entretenimento do ruído", afirmando que crianças e adolescentes devem ser protegidos de volumes sonoros cada vez maiores de todo o tipo de aparelhos, incluindo celulares. "Tem havido crescente preocupação sobre a exposição da nova geração a players de música digital que podem reproduzir sons a volumes muito altos sem perda de qualidade", afirma a Comissão Européia, braço executivo da União Européia, em comunicado. "Risco de perda de audição depende do volume e do tempo de exposição", afirma a comissão. Mais e mais jovens estão expostos à uma ameaça significativa à audição, segundo a comissão. Especialistas do órgão executivo estimam que entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas ouvem música em players portáteis diariamente. Se eles usarem o aparelho por apenas cinco horas por semana a um volume acima de 89 decibéis, eles já estarão excedendo os limites da União Européia de barulho permitido em locais de trabalho, afirmam os especialistas. Mas se eles usarem os aparelhos por períodos mais longos, correm risco de perda permanente de audição após cinco anos. Os cientistas calcularam que o número de pessoas que está nessa categoria de risco é de cinco a 10 por cento dos usuários de players portáteis de música, o que significa até 10 milhões de pessoas na União Européia. As vendas de aparelhos de música digital dispararam em países da União Européia nos últimos anos. Especialistas da Comissão estimam as vendas unitárias de players portáteis de áudio entre 184 e 246 milhões nos últimos quatro anos. Os aparelhos de MP3 correspondem a algo entre 124 milhões e 165 milhões de unidades. Celulares usados com volume excessivo também são alvo da comissária européia para assuntos de consumo Meglena Kuneva. "Eu estou preocupada que tantos jovens que são usuários freqüentes de players portáteis de música e celulares a volumes elevados, possam, sem saber, estar prejudicando a audição de maneira irrevogável", disse ela em comunicado.