UE aprova fusão entre Alcatel e Lucent Technologies A comissão européia aprovou a fusão entre as gigantes de telecomunicações Alcatel e a Lucent Technologies. O grupo combinado deve concentrar receita anual próxima de 21 bilhões de euros, segundo comunicado da Lucent. O acordo, avaliado em US$ 13,4 bilhões, deve gerar uma das maiores fabricantes de equipamentos de telecomunicações do mundo, mas estava sujeita à aprovação da Comissão da Comunidade Européia. "A Comissão concluiu que a transação não impede de maneira significativa a efetiva competição na Área Econômica Européia", informou o órgão executivo da União Européia, em um comunicado. Na avaliação da comissão, a fusão não terá impacto na competitividade dos mercados de equipamentos de transmissão de dados por fibras óticas e soluções de banda larga. A Alcatel, com sede em Paris, registra vendas anuais de 13 bilhões de euros e emprega aproximadamente 58 mil pessoas.