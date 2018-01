UE condiciona abertura com Mercosul a escolha de TV digital A ministra chefe da Casa Civil, Dilma Roussef, convocou para o início desta semana uma reunião com os demais ministros envolvidos no processo de escolha do padrão da TV digital no Brasil. No encontro, será feita uma avaliação da proposta alterada dos europeus, apresentada ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, durante uma reunião em Londres na quinta-feira passada. Nesse encontro, os europeus sinalizaram que a escolha de sua tecnologia teria um impacto positivo nas negociações para um acordo comercial entre Bruxelas e o Mercosul. Líderes europeus também aproveitaram a reunião de cúpula com a América Latina, encerrada ontem em Viena, para conversar com o presidente Lula sobre o tema. Mas não está claro se oferta européia será capaz de reverter o favoritismo da tecnologia européia junto ao governo brasileiro, que deve anunciar até o final deste mês sua decisão final. "A proposta européia foi melhorada muito significativamente", disse à Agência Estado uma fonte do governo brasileiro. "Temas como o de financiamento, transferência tecnológica, entre outros, foram reforçados." No encontro com Furlan, executivos das empresas européias ST Microelectronics, Phillips, Siemens e Phillips, entre outras, foram acompanhados por representantes da Comissão Européia. Eles afirmaram que a escolha pelo Brasil do padrão tecnológico europeu para a TV Digital (DVB) teria um efeito positivo nas negociações por um acordo comercial entre a União Européia e o Mercosul. "Houve uma sinalização pela Europa que sua oferta comercial para o bloco poderia ser mais generosa diante do impacto positivo gerado pela escolha do padrão digital", disse a fonte governamental. Os europeus também disseram que estão preparados para "equiparar qualquer oferta" considerada melhor do que a deles para a TV digital. No mesmo dia da apresentação a Furlan, eles encaminharam a Dilma um documento formal contendo a nova oferta. Ainda não está claro se a proposta melhorada da Europa - que conta com a simpatia de Furlan - será capaz de reverter o favoritismo do padrão de TV digital japonês. Após se reunirem também na quinta-feira passada com a ministra Dilma e o ministro das Comunicações, Hélio Costa, representantes de fábricas de aparelhos de televisão e empresas de radiofusão concluíram que o padrão japonês vencerá a disputa. Além disso, o governo brasileiro já firmou um memorando de entendimento com o Japão caso adote o padrão do país asiático. No entanto, fontes no governo garantem que a decisão final ainda não foi tomada. Segundo elas, "há um pré-entendimento, uma declaração de intenções com o Japão, mas não um compromisso final".